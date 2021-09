WAHL/Baerbock: 'Deutschland muss in EU treibende Integrationskraft werden'

Werbung

Heute im Fokus

Wall Street höher -- DAX legt letztlich kräftig zu -- Vonovia will Deutsche-Wohnen-Tochter -- Universal Music mit starkem Börsengang -- Uber, Boeing, Shell, Lufthansa, BMW und Mercedes im Fokus

Aurora Cannabis verschiebt Bilanzvorlage. EU-Kommission unterschreibt Vertrag für COVID-19-Medikament von Eli Lilly. DraftKings will offenbar Entain kaufen. Google kauft Bürogebäude in New York. Apple will wohl iPhones zur Erkennung von Depressionen einsetzen. General Motors tauscht Batterien in zurückgerufenen Chevy Bolts. Weitere Verteidiger attackieren Anklage im Diesel-Betrugsprozess. Airbus, Vinci und Air Liquide entwickeln Infrastruktur für Wasserstoff-Flugzeuge.