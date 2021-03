WAHL/CDU-Spitzenkandidat in Rheinland-Pfalz: 'Starke Opposition bilden'

MAINZ (dpa-AFX) - Der rheinland-pfälzische CDU-Spitzenkandidat Christian Baldauf hat die Niederlage seiner Partei bei der Landtagswahl offen eingestanden. "Es ist kein schöner Abend. Aber wenn es nur schöne Abende gäbe, wäre es auch nicht in Ordnung. Wir geben alles, dass wir eine starke Opposition bilden", kündigte Baldauf am Sonntag in Mainz an. Bereits in den vergangenen fünf Jahren seit der letzten Wahl hat in Rheinland-Pfalz eine Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP unter Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) regiert.

"Die Wähler haben entschieden, wir werden uns danach richten. Wir akzeptieren und respektieren das", sagte Baldauf. "Ich werbe dafür, nicht den Kopf hängen zu lassen. Es ist noch keine vier Wochen her, da waren die Umfragen völlig anders." Es sei seither "einiges dazwischengekommen, was uns keinen Rückenwind verschafft hat"./pre/DP/mis