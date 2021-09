WAHL: Demonstranten stören Rede von Grünen-Politiker Habeck

MAULBRONN (dpa-AFX) - Bei einer Wahlkampfveranstaltung mit dem Grünen-Parteivorsitzenden Robert Habeck in Baden-Württemberg haben etwa 60 Menschen aus der Impfgegner- und Querdenker-Szene die Rede des Politikers gestört. Mit Trillerpfeifen und Sprechchören versuchten sie in Maulbronn nach Angaben der Polizei vom Sonntag, Habecks Worte zu übertönen. Ihre Versammlung sei nicht angemeldet gewesen. Der Grünen-Politiker hatte am Samstagnachmittag unter freiem Himmel im Hof des Klosters gesprochen.

Ein Zuhörer sei leicht verletzt worden, weil eine Trillerpfeife direkt neben seinem Ohr eingesetzt worden sei. Zwei Menschen wurden bei einem Gerangel zudem leicht verletzt. Grünen-Co-Chef Habeck habe seine Rede aber zu Ende bringen können, wie der Polizeisprecher sagte./avg/DP/stw