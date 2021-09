WAHL/FDP-Generalsekretär: 'Wir freuen uns riesig'

BERLIN (dpa-AFX) - Der Generalsekretär der FDP, Volker Wissing, freut sich über die Wahlprognosen "riesig". "Zunächst einmal freuen wir uns riesig", sagte Wissing am Sonntagabend im ZDF. "Die Wählerinnen und Wähler wollten uns stärken." Die Prognosen interpretierte er als Absage der Wählerinnen und Wähler an eine vorher diskutierte rot-grün-rote Koalition. Die FDP erreicht in den Prognosen von ARD und ZDF 11 bis 12 Prozent./sk/faa/wpe/wim/seb/DP/he