WAHL: Generalsekretäre attackieren Spitzenkandidaten

BERLIN (dpa-AFX) - Die Generalsekretäre von CDU und SPD, Paul Ziemiak und Lars Klingbeil, sind die Kanzlerkandidaten der jeweiligen Konkurrenz scharf angegangen. "(Armin) Laschet tritt sehr dünnhäutig auf. Er wechselt gerade panisch aus dem Schlafwagen ins Wild-Um-Sich-Schlagen", sagte Klingbeil der "Bild am Sonntag" über den Unionskandidaten. "Die Ernsthaftigkeit, die man im Kanzleramt braucht, lässt Laschet völlig vermissen."

Ziemiak sagte in dem Streitgespräch zur Weigerung von SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz, eine Koalition mit der Linken auszuschließen: "Das ist übelste politische Trickserei. Da wird rumlaviert, um die Wähler in Sicherheit zu wiegen und am Ende zu täuschen." Natürlich würden SPD und Grüne, sobald es eine Stimme Mehrheit gebe, mit den Linken koalieren. "Diese Unehrlichkeit finde ich empörend. Wer so die Wähler hinters Licht führt, darf kein Land führen."

Klingbeil verwies darauf, dass sich ein Regierungsbündnis unter einem Kanzler Scholz zu Nato, Bundeswehr und EU bekennen müsse: "Jeder im Land weiß, dass Olaf Scholz für Seriosität steht und Prinzipien einhält. Von einer Partei, die in Maskendeals und andere Affären verstrickt ist, braucht die SPD keine moralischen Ratschläge."/zeh/DP/mis