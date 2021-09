WAHL: Günther wirbt für Jamaika-Bündnis auf Bundesebene

KIEL (dpa-AFX) - Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat sich nach der Bundestagswahl für ein Jamaika-Bündnis von CDU, Grünen und FDP ausgesprochen. "Ich kann nur dafür werben und sagen: Jamaika in Schleswig-Holstein funktioniert", sagte Günther am Sonntagabend im "Schleswig-Holstein Magazin" des NDR. Das wäre eine Konstellation, die Deutschland weiterhelfe. Günther verwies aber auch darauf, dass es mehrere Bündnisoptionen gebe.

An die eigene Partei appellierte er, sich "nicht wegducken und jetzt vor sich hin jammern". Es gebe keinen strahlenden Wahlsieger, dem automatisch die Regierungsbildung zufalle, so Günther. Das Ergebnis sei aber "wirklich nicht gut für die Union". "Klar ist aber auch: Am Ende ist es jetzt ein Kopf-an-Kopf-Rennen."/akl/DP/he