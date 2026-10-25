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Wahl in Bulgarien: Präsidentin Jotowa laut Prognosen knapp vorn

SOFIA (dpa-AFX) - Bei der Präsidentschaftswahl in Bulgarien zeichnet sich nach ersten Prognosen ein knapper Vorsprung für Amtsinhaberin Ilijana Jotowa ab. Wie aus Wählerbefragungen von zwei Meinungsforschungsinstituten nach der Stimmabgabe hervorging, könnte die von der allein regierenden Mitte-Links-Partei Progressives Bulgarien (PB) unterstützte Kandidatin auf gut 35 Prozent der Stimmen kommen. Für eine Wiederwahl schon im ersten Wahlgang benötigt die frühere sozialistische EU-Abgeordnete allerdings die absolute Mehrheit.

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Jotowas Herausforderer Andrej Gjurow folgt den ersten Angaben zufolge mit gut 32 Prozent auf Platz zwei. Sein Abstand könnte damit viel kleiner ausfallen, als Meinungsforscher im Wahlkampf prognostiziert hatten. Der sich konsequent prowestlich positionierende Ökonom wird vom liberal-konservativen, reformorientierten Oppositionslager unterstützt.

Stichwahl könnte folgen

Sollten sich die Prognosen bewahrheiten und das amtliche Endergebnis ähnlich aussehen, wird es eine Stichwahl zwischen den beiden Bestplatzierten geben. Diese ist für den kommenden Sonntag geplant.

Rund 6,5 Millionen Bulgarinnen und Bulgaren waren aufgerufen, ein Staatsoberhaupt für die nächsten fünf Jahre zu wählen.

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Der Bewerber der nationalistischen prorussischen Partei Wasraschdane (deutsch: Wiedergeburt), Kostadin Kostadinow, landete nach den ersten Angaben trotz regen Wahlkampfs mit rund 13 Prozent auf Platz drei. Im Europaparlament gehört Wasraschdane zur selben Fraktion wie die AfD.

Amtliche Hochrechnungen werden für Montag erwartet, die Endergebnisse bis zu 48 Stunden nach Wahlschluss./el/DP/he

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