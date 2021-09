WAHL/ROUNDUP/Söder: Angebot, aber kein Anspruch der Union auf Regierungsbildung

Während der digitale Euro noch auf sich warten lässt, wird die Bezahlung mit Kryptowährungen von Tesla und Microsoft bereits ermöglicht. Imerläutert Ihnen Handelsspezialist Bastian Priegnitz, was Anleger über elektronisches Geld wissen müssen und gibt einen Ausblick in die potenzielle Zukunft von Kryptowährungen.

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

DAX fester -- PUMA-Chef zuversichtlich für die Zukunft -- Vonovia hält nun die Mehrheit an Deutsche Wohnen -- LPKF kappt Quartalsprognose -- EQT legt neue Offerte für zooplus vor -- Allianz im Fokus

Klöckner & Co erhöht Prognose. Sartorius errichtet neuen Standort in Michigan. BASF will 2030 mit neuem China-Verbund 4 bis 5 Milliarden Euro Umsatz machen. Faurecia startet Offerte für HELLA. Xiaomi heuert Experten wegen Litauen-Zensur-Warnung an. Deutsche Wohnen & Co: Berliner stimmen für Enteignung von Wohnungsunternehmen.