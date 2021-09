WAHL: Scholz hebt Solidarität und Respekt als Ziele hervor

BERLIN (dpa-AFX) - SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hat Solidarität und Zusammenhalt als zentrale politische Ziele hervorgehoben. Es gelte auch nach der Corona-Krise dafür zu sorgen, dass mehr Respekt in der Gesellschaft herrsche und jede Lebensleistung anerkannt werde, sagte der Vizekanzler am Sonntagabend in seinem Schlusswort in der zweiten großen TV-Wahlkampfdebatte bei ARD und ZDF. Dies bedeute unter anderem einen Mindestlohn von 12 Euro und stabile Renten. Scholz hob als Ziel zudem die industrielle Zukunft Deutschlands hervor, um Arbeitsplätze auch angesichts des Klimawandels zu sichern. "Ich möchte Ihnen dafür als Bundeskanzler dienen", sagte er an die Zuschauer gewandt./bk/sk/faa/tam/sam/jjk/hoe/rin/DP/zb