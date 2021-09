WAHL: Scholz will Ehrenamtler stärker unterstützen

BERLIN (dpa-AFX) - SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz will Bürger, die sich ehrenamtlich engagieren, besser unterstützen. "Ich glaube, wir müssen etwas für das ehrenamtliche Engagement tun", sagte der Vizekanzler am Dienstagabend in der ZDF-Sendung "Klartext". So müsse etwa die Ehrenamtspauschale "immer ordentlich angepasst" werden, außerdem sollten Ehrenamtler zum Beispiel Vorteile haben, wenn sie Bus und Bahn nutzten. "Unsere ganze Gesellschaft würde ohne Frauen wie Sie nicht funktionieren", sagte er einer Helferin der Berliner Tafel, die ihn in der Sendung auf das Thema angesprochen hatte./tam/DP/men