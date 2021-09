WAHL: Söder verlangt von FDP-Chef Lindner Absage an Ampel

NÜRNBERG (dpa-AFX) - CSU-Chef Markus Söder hat von der FDP eine klare Absage an eine Ampelregierung aus SPD, Grünen und Liberalen verlangt. "Ich würde jetzt gerne von Christian Lindner und der FDP wirklich wissen, (...) wollen sie die Ampel oder nicht", sagte der bayerische Ministerpräsident am Freitag beim CSU-Parteitag in Nürnberg. Die FDP müsse erklären, "dass sie dieses unmoralische Angebot der Linken ablehnen", verlangte Söder.

Die FDP habe Steuersenkungen gefordert, nun rede sie aber nur davon, dass keine Steuererhöhungen sein dürften, kritisierte Söder. "Das ist ein Schritt hin zu einer linken Regierung", warnte er. Rot-Rot-Grün sei "ein scharf linker Eintopf", die Ampel sei aber immer noch links, auch wenn sie eine "verdünnte Linkssuppe" sei. Alle, die von der FDP träumten müssten sich fragen: "Träumt die FDP auch von uns", fragte Söder./bk/DP/men