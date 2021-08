WAHL/Spahn: Laschet mit richtiger Mischung für Wahlkampfendspurt

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesgesundheitsminister und CDU-Vize Jens Spahn hat den Auftritt von Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet beim ersten großen TV-Schlagabtausch als guten Auftakt für die Schlussphase des Bundestagswahlkampfs gewertet. "Attacke und inhaltliche Aufladung, mit dieser Offensive hat Armin Laschet gestern Abend gepunktet", sagte Spahn am Montag nach Angaben von Teilnehmern in der Präsidiumssitzung der CDU in Berlin. "Das war richtig stark. Und das ist die richtige Mischung für die nächsten vier Wochen." Spahn hatte Laschet im Kampf um den Parteivorsitz als Teampartner unterstützt.

Der niedersächsische CDU-Chef Bernd Althusmann sprach beim Eintreffen an der Parteizentrale von einem klaren Punktsieg für Laschet. "Das Rennen ist noch lange nicht gelaufen." Die Parteispitze werde im Wahlkampf zudem "noch ein paar kluge, gute Gesichter für die Union vorstellen". Er sei "sehr optimistisch, dass die Union am Ende die Nase vorn haben wird".

Zur Kritik, Laschet habe beim TV-Triell teils verkniffen gewirkt, sagte Althusmann: "Es kommt nicht immer nur auf Stilfragen, Haltungsfragen, Lockerheitsfragen an. Am Ende geht's um die Parteien, am Ende geht's um die Inhalte der Parteien." Gerade in Zeiten der Veränderungen schauten die Menschen sehr genau auf die Inhalte. "Aber insbesondere kommt es darauf an, wer Deutschland sicher durch die Krisen der Zukunft führen wird." Laschet sei krisenerprobt und könne Deutschland sicher in die Zukunft führen./bk/DP/nas