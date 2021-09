WAHL/'Zukunftsteam'-Vorstellung: Hofreiter wirft Laschet Aktionismus vor

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Kurz vor der Vorstellung des sogenannten Zukunftsteams von CDU/CSU hat Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter das Vorgehen von Unionskanzlerkandidat Armin Laschet kritisiert. Der CDU-Vorsitzende verfalle kurz vor der Wahl "in hilflosen Aktionismus", sagte Hofreiter der "Rheinischen Post" (Freitag). Mit Blick auf den früheren Unionsfraktionschef Friedrich Merz, der nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur Teil des Teams wird, sagte Hofreiter, dieser stehe "für Rückschritt und eine Wirtschaftspolitik des vergangenen Jahrhunderts".

Der Grüne bemängelte auch das bereits zu Wochenbeginn vorgelegte Energie-Konzept: "Mit einem eilig zusammengefrickelten Papier gibt die CDU jetzt sogar öffentlich zu, dass ihre Energie- und Klimapolitik jahrelang verfehlt war. Die CDU hat ein Glaubwürdigkeitsproblem, denn sie spricht sich plötzlich für mehr Erneuerbare Energien aus, die sie in 16 Jahren Regierungszeit aktiv verhindert hat." Laschet will das "Zukunftsteam" am Freitagvormittag vorstellen./sen/DP/zb