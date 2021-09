WAHL21/CDU-Generalsekretär sieht Kopf-an-Kopf-Rennen mit der SPD

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak sieht ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen CDU/CSU und der SPD: "Das wird ein langer Wahlabend sein. Jetzt kann man noch nicht sagen, wer am Ende die Nase vorn haben wird", sagte Ziemiak in der ARD. In den vergangenen Wochen habe es von den Unionsparteien eine Aufholjagd gegeben. Der Vorsitzende der CSU-Landesgruppe im Deutschen Bundestag, Alexander Dobrindt, sprach ebenfalls von einer Aufholjagd der Unionsparteien. Die ersten Prognosen zeigten, dass es keine Mehrheit für Rot-Rot-Grün gebe. Die Prognose für die ARD sehen CDU/CSU sowie die SPD bei 25 Prozent. Die Prognose für das ZDF sieht die SPD bei 26 Prozent und die Union bei 24 Prozent.

