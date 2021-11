WAHL21/Klingbeil: Fachgruppen schließen Arbeit bis Mittwoch ab

Die Kompakt-Übersicht mit wichtigen Aussagen und Einschätzungen zur und nach der Bundestagswahl und zur Regierungsbildung:

Klingbeil: Fachgruppen schließen Arbeit bis Mittwoch ab

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hat sich zufrieden über den Stand der Koalitionsverhandlungen mit FDP und Grünen geäußert. Derzeit rängen etwa 300 Fachpolitiker in den 22 Arbeitsgruppen um ihre Positionen, sagte Klingbeil im Deutschlandfunk nach Angaben des Senders. Da sei es ganz normal, dass es auch mal ruckele. Er sei aber überzeugt davon, dass die Fachgruppen wie geplant am Mittwoch ihre Arbeit abschließen würden. Dann werde man zeitnah damit beginnen, den Koalitionsvertrag zu schreiben. Klingbeil betonte, man werde zum jetzigen Stand der Verhandlungen keine Wasserstandsmeldungen zu möglichen Streitpunkten herausgeben. Alle drei Parteien seien sich aber der Bedeutung des Klimaschutzes bewusst.

Verbände fordern langfristige Anreize im Gebäudesektor

Branchenverbände haben für die laufenden Koalitionsverhandlungen langfristig angelegte Anreize für eine ambitionierte, energetische Gebäudesanierung mit Fokus auf Energieeffizienz und Elektrifizierung angemahnt. Der CO2-Ausstoß im Gebäudesektor müsse dringend reduziert werden, eine höhere Sanierungsquote in Deutschland sei hierfür unverzichtbar. "In Deutschland herrscht seit Jahren ein Modernisierungs- und Sanierungsstau. Den gilt es aufzulösen", sagte Sebastian Treptow vom Elektro- und Digitalverband ZVEI. Die jährliche Sanierungsquote von derzeit rund 1 Prozent müsse schnell auf mindestens 3 Prozent bei Heizungen und 6 Prozent bei Beleuchtung steigen. Die kommende Bundesregierung müsse hierfür die richtigen Anreize setzen und von Beginn an im Koalitionsvertrag festschreiben.

