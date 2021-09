WAHL21/Söder: CDU/CSU haben keinen Regierungsauftrag

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Die Unionsparteien haben nach Ansicht von CSU-Chef Markus Söder nach der enttäuschenden Wahlniederlage keinen Anspruch auf die Regierungsbildung. Vielmehr wollten die hinter der SPD zweitplatzierten CDU und CSU lediglich ein Angebot zu Regierungsgesprächen machen. Hier sollten die Gespräche nicht nur CDU-Chef Armin Laschet führen, sondern auch andere Verantwortliche in der Union, forderte Söder. Er betonte zudem, dass die Union nicht um jeden Preis in eine Jamaika-Koalition bestehend aus der Union, den Grünen und der FDP eintreten würde.

"Aus einem Platz Zwei ergibt sich kein Anspruch auf eine Regierungsbildung. Deswegen können wir nur ein Angebot machen", erklärte Söder in München nach der Gremiensitzung seiner Partei. Man mache dieses Angebot in erster Linie aus Verantwortung fürs Land, weil man glaube, dass eine Regierungsbeteiligung und -führung durch die Union für Deutschland und die Menschen mehr Ertrag bringe und besser wäre als das Gegenteil.

"Jamaika ist dabei tatsächlich eine Option. Natürlich wäre Jamaika für alle ein Spagat, für die CSU auch, aber auch für Grüne und die FDP," so Söder. Dabei dürfe sich die Union nicht anbiedern und es dürfe auch nicht zu einer Endlosschleife mit endlosen Verhandlungen kommen.

Er identifizierte rote Linien für die Gespräche. Demnach werde die Union keinen Steuererhöhungen und keiner Aufhebung der Schuldenbremse zustimmen. "Eine Regierungsbeteiligung Jamaika kann nicht um jeden Preis erfolgen", so Söder.

Er übte indirekt Kritik an CDU-Chef Armin Laschet, der nach Angaben aus der CDU bereits mit FDP-Chef Christian Lindner und Grünen-Chefin Annalena Baerbock gesprochen hat. Es dürften "nicht nur Einzelgespräche" geführt werden, wie es sich jetzt andeute, so Söder. Er betonte zudem, die CSU habe in der Union an Gewicht gewonnen, da sie nun ein Viertel der Unionsabgeordneten im Deutschen Bundestag stelle und nicht mehr nur ein Fünftel. "Die Union müsste in einem solchen Regierungsauftrag wirklich erkennbar sein und sie darf sich aber nicht entkernen", betonte Söder.

Nach dem vorläufigen Endergebnis der Bundestagswahl hat die SPD gewonnen und liegt mit 25,7 Prozent vor CDU/CSU, die 24,1 Prozent der Stimmen erhielten. Die Grünen erreichten 14,8 Prozent, gefolgt von der FDP mit 11,5 Prozent und der AfD mit 10,3 Prozent. Die Linke landete bei 4,9 Prozent.

