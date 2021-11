WAHL21/Walter-Borjans: Wollen Zeitplan bei Koalitionsverhandlungen einhalten

Die Kompakt-Übersicht mit wichtigen Aussagen und Einschätzungen zur und nach der Bundestagswahl und zur Regierungsbildung:

Walter-Borjans: Wollen Zeitplan bei Koalitionsverhandlungen einhalten

SPD-Chef Norbert Walter-Borjans hat sich zuversichtlich geäußert, dass die Koalitionsverhandlungen über ein Ampel-Bündnis bereits kommende Woche abgeschlossen werden können. "Ich glaube, das machen wir richtig, und es kommt der Punkt, und ich hoffe, der kommt auch schon in der nächsten Woche, dass wir sagen können, wie so ein Gesamtpaket aussieht", sagte er beim Handelskongress Deutschland. "Wir arbeiten sehr intensiv und müssen bestimmt auch so den ein oder anderen Puffer, den wir uns gesetzt haben, nutzen, aber mit Einhaltung unserer Termine, so, wie wir uns das vorgenommen haben." In den Verhandlungen herrsche "eine gute Atmosphäre", man rede auch kontrovers, gebe aber keine Einzelheiten heraus.

Ampel will 15 Milliarden Euro pro Jahr in Digitalisierung investieren - Zeitung

Die Ampel-Parteien wollen deutlich mehr in die Digitalisierung investieren. In ihrem Verhandlungspapier taxiert die Arbeitsgruppe der Digitalexperten von SPD, Grünen und FDP den Investitionsbedarf nach Handelsblatt-Informationen auf mindestens 15 Milliarden Euro im Jahr. So wollen die Digitalexperten 10 Milliarden Euro jährlich investieren, um Schlüsseltechnologien zu stärken.

Kontakt zu den Autoren: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/ank/uxd

(END) Dow Jones Newswires

November 18, 2021 04:14 ET (09:14 GMT)