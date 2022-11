Wahlkampf um Präsidentenamt in Tschechien geht in heiße Phase

PRAG (dpa-AFX) - In Tschechien geht der Wahlkampf um das Präsidentenamt in die heiße Phase. Kurz vor Ablauf der Registrierungsfrist am Dienstag um 16.00 Uhr reichten die letzten Bewerber ihre Unterlagen beim Innenministerium in Prag ein - darunter der Millionär und Korruptionsbekämpfer Karel Janecek und der Gewerkschaftschef Josef Stredula.

Die beiden Favoriten, der populistische frühere Ministerpräsident Andrej Babis und der konservative Ex-General Petr Pavel, hatten dies bereits in den vergangenen Tagen erledigt. Nach einer aktuellen Umfrage der Meinungsforschungsagentur Median könnte Pavel auf 22,5 Prozent der Stimmen kommen, knapp gefolgt von Babis mit 22 Prozent. Auf dem dritten Platz würde die frühere Hochschulrektorin Danuse Nerudova mit 15 Prozent landen.

Die erste Wahlrunde findet am 13. und 14. Januar 2023 statt. Bewerber müssen nachweisen, dass sie von mindestens 20 Abgeordneten oder zehn Senatoren unterstützt werden. Alternativ besteht die Möglichkeit, mindestens 50 000 Unterschriften von Bürgern vorzulegen. Das Innenministerium hat nun zweieinhalb Wochen Zeit, um die Unterlagen der mindestens 18 Kandidaten zu prüfen. Der derzeitige Präsident Milos Zeman (78) kann nach zwei Amtszeiten nicht erneut antreten./hei/DP/ngu