Wahrscheinlichster Käufer

Allianz darf sich Kreisen zufolge Hoffnungen auf die Übernahme des Versicherungsgeschäfts des britischen Finanzkonzerns HSBC in Singapur machen.

Die Deutschen seien der wahrscheinlichste Käufer, nachdem sie mehr geboten hätten als die anderen Interessenten, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Sonntag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Allianz und HSBC arbeiteten an den endgültigen Details der Vereinbarung, die in Kürze erfolgen könnte. Früheren Kreiseinformationen der Nachrichtenagentur zufolge peilte HSBC eine Bewertung von zwei Milliarden US-Dollar für das Geschäft an.

Wer­bung Wer­bung

Die Gespräche liefen noch und es gebe noch keine endgültige Entscheidung, hieß es in den Kreisen weiter. Andere Bieter seien weiterhin interessiert. Ein Allianz-Sprecher habe sich zu der Angelegenheit nicht äußern wollen. Ein HSBC-Vertreter sagte lediglich, das Geschäft befinde sich in einer strategischen Prüfung und es sei noch keine Entscheidung getroffen worden.

/he

NEW YORK (dpa-AFX)