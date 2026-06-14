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Allianz-Aktie im Plus: Offenbar Übernahme von HSBC-Versicherungsgeschäft in Singapur in Milliarden-Deal

15.06.26 08:23 Uhr
Allianz-Aktie fester: Übernahme des Versicherungsgeschäfts von HSBC in Singapur offenbar geplant | finanzen.net

Allianz darf sich Kreisen zufolge Hoffnungen auf die Übernahme des Versicherungsgeschäfts des britischen Finanzkonzerns HSBC in Singapur machen.

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Die Deutschen seien der wahrscheinlichste Käufer, nachdem sie mehr geboten hätten als die anderen Interessenten, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Sonntag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Allianz und HSBC arbeiteten an den endgültigen Details der Vereinbarung, die in Kürze erfolgen könnte. Früheren Kreiseinformationen der Nachrichtenagentur zufolge peilte HSBC eine Bewertung von zwei Milliarden US-Dollar für das Geschäft an.

Die Gespräche liefen noch und es gebe noch keine endgültige Entscheidung, hieß es in den Kreisen weiter. Andere Bieter seien weiterhin interessiert. Ein Allianz-Sprecher habe sich zu der Angelegenheit nicht äußern wollen. Ein HSBC-Vertreter sagte lediglich, das Geschäft befinde sich in einer strategischen Prüfung und es sei noch keine Entscheidung getroffen worden.

Berenberg hebt Ziel für Allianz auf 684 Euro - 'Buy'

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Allianz von 504 auf 684 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die aktuellen Bewertungen der vier großen europäischen Kompositversicherer Allianz, Axa, Generali und Zurich würden den Verbesserungen in den Geschäftsmodellen und Finanzkennziffern nicht gerecht, schrieb Michael Huttner in einer am Montag vorliegenden Brancheneinschätzung. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis der erwarteten Gewinne für 2028 liege bei rund 12 - angemessen wäre aber ein Wert von 20. Die Allianz bleibt der bevorzugte Wert des Experten. Das höchste Potenzial sieht Huttner aber bei Axa mit Blick auf den Investorentag am 14. September.

Am Montag notiert die Allianz-Aktie im Tradegate-Handel zeitweise 0,90 Prozent höher bei 390,40 Euro.

NEW YORK (dpa-AFX) / HAMBURG (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: JPstock / Shutterstock.com, 360b / Shutterstock.com

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