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waipu.tv-Übernahme

freenet-Aktie in Grün: Telko-Konzern kündigt Aktienrückkauf in Millionenhöhe an

freenet-Aktie in Grün: Telko-Konzern kündigt Aktienrückkauf in Millionenhöhe an

Der Mobilfunkanbieter freenet lässt seine Anteilseigner an dem durch den Verkauf von Ceconomy-Aktien ausgelösten Geldsegen teilhaben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ceconomy St.
4.50 EUR 0.06 EUR 1.47 %
Charts | News | Analysen
freenet AG
23.52 EUR 0.38 EUR 1.64 %
Charts | News | Analysen

Im laufenden und/oder kommenden Geschäftsjahr sollen für bis zu 75 Millionen Euro eigene Papiere zurückgekauft werden, teilte das Unternehmen am Donnerstagabend mit. Die so erworbenen eigenen Aktien sollen eingezogen werden, was den Gewinn je Anteilschein rechnerisch erhöht.

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Die Finanzierung erfolge aus einem Teil der rund 150 Millionen Euro aus dem Verkauf der Ceconomy-Aktien, die freenet zufließen werden, hieß es weiter. Bei der Festlegung des Programmvolumens sei der initiale Kaufpreis von 76 Millionen Euro für die vollständige Übernahme von waipu.tv berücksichtigt.

Anleger zeigten sich erfreut. Die freenet-Aktie legte auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion um 0,68 Prozent zum Xetra-Schluss zu.

/he

BÜDELSDORF (dpa-AFX)

Bildquellen: freenet, JOHN MACDOUGALL/AFP/Getty Images

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Datum Rating Analyst
04.11.26 freenet Neutral UBS AG
14.10.26 freenet Buy Deutsche Bank AG
05.10.26 freenet Buy Deutsche Bank AG
29.09.26 freenet Equal Weight Barclays Capital
25.08.26 freenet Sell Goldman Sachs Group Inc.

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