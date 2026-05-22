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Wakefit Innovations vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

23.05.26 06:35 Uhr

Wakefit Innovations hat am 21.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,70 INR. Im Vorjahresviertel hatte Wakefit Innovations -0,720 INR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,55 Prozent auf 3,44 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,03 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 6,03 INR. Im letzten Jahr hatte Wakefit Innovations einen Gewinn von -0,960 INR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 14,89 Milliarden INR – ein Plus von 16,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Wakefit Innovations 12,74 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Analysten hatten in ihren Schätzungen für das Geschäftsjahr einen Gewinn von 5,90 INR je Aktie sowie einen Umsatz von 14,89 Milliarden INR ausgegeben.

Redaktion finanzen.net

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