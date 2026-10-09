Wakita: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

09.10.26 06:35 Uhr

Wakita lud am 08.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2026 endete.

Das EPS lag bei 9,91 JPY. Im letzten Jahr hatte Wakita einen Gewinn von 11,14 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,96 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 21,59 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 24,17 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.net