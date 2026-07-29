Waldbrände bei Bordeaux: Feuerwehr kämpft gegen neue Flammen

29.07.26 06:09 Uhr

BORDEAUX/MADRID (dpa-AFX) - Die Feuerwehr setzt ihren Kampf gegen wiederaufflammende Brände in der Region bei Bordeaux an der französischen Atlantikküste auch in der Nacht fort. Mit Start einer neuen Hitzewelle mit Temperaturen bis zu 40 Grad fürchten die Einsatzkräfte, dass große Trockenheit und Wind den zwischenzeitlich eingedämmten Brand wieder unkontrolliert auflodern lassen. Der Wetterdienst Météo France warnte vor einem Anstieg des Waldbrandrisikos.

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Am Dienstag hatte es tagsüber bereits 14 Neuausbrüche der Brände in der Region gegeben, wie die Präfektin von Bordeaux, Sophie Brocas, am Abend sagte. Zum Wiederaufflammen der Brände kam es bei Wind und steigenden Temperaturen in Bereichen, in denen das Feuer in den vergangenen Tagen bereits gewütet hatte. "Der Brand ist stabilisiert, aber nicht unter Kontrolle und dehnt sich nicht weiter aus", sagte die regionale Verwaltungschefin./rob/DP/zb