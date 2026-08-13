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Waldbrand auf Chalkidiki: Behörden rufen zur Evakuierung auf

THESSALONIKI (dpa-AFX) - Ein großer Waldbrand wütet auf der dicht bewaldeten westlichen Landzunge der nordgriechischen Halbinsel Chalkidiki. Die Behörden forderten Bewohner und Urlauber im Ferienort Siviri sowie in umliegenden Dörfern per SMS über das griechische Notfallwarnsystem 112 zur Evakuierung auf.

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Küstenwache und Privatleute holten mit ihren Booten zahlreiche Urlauber aus dem gefährdeten Küstengebiet und brachten sie auf dem Seeweg in Sicherheit, wie örtliche Medien zeigen.

Nach Angaben einer Sprecherin der Feuerwehr nehmen an den Löscharbeiten neun Löschflugzeuge und mehrere Hubschrauber teil. Dichte Rauchwolken waren nach Angaben von Augenzeugen kilometerweit zu sehen. Die Behörden riefen Bewohner und Urlauber dazu auf, die Evakuierungsanweisungen zu befolgen./tt/DP/jha

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