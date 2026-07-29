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Waldbrand auf Kreta: Rund 6.000 Urlauber werden evakuiert

RETHYMNON (dpa-AFX) - Wegen des unkontrollierten Waldbrandes auf Kreta hat der griechische Zivilschutz die Evakuierung des Ferienorts Agia Galini an der Südküste der Insel angeordnet. Medienberichten zufolge sollen rund 6.000 Urlauber betroffen sein. Sie sollen in Richtung Südosten zur Ortschaft Tymbaki gebracht werden.

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Feuerwehrleute kommen in Flammen um

Der Brand in der Region der Ortschaft Nea Krya Vrysi tobt seit den Mittagsstunden. Stürmische Winde treiben die Flammen voran, der Wind ist so stark, dass Löschhubschrauber und -flugzeuge ihre Einsätze abbrechen mussten. Zwei Rettungskräfte kamen in den Flammen ums Leben

- sie hatten nach Angaben der Feuerwehr im dichten Rauch die

Orientierung verloren und wurden vom Feuer umzingelt.

Die Feuerfront soll rund 15 Kilometer lang sein. Auf Satellitenbildern der Nasa und der europäischen Wetter-Satellitenorganisation Eumetsat sind die Ausmaße und die gewaltige Rauchentwicklung zu sehen.

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Für weite Teile Griechenlands gilt laut Ministerium für Bürgerschutz in den kommenden Tagen die zweithöchste Stufe der Waldbrandgefahr. Die für die Jahreszeit typischen starken Meltemi-Winde aus Norden erhöhen die Gefahr großflächiger Feuer, die nur schwer unter Kontrolle zu bekommen sind./axa/DP/he