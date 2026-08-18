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Waldbrand bei Schramberg: Nachlöscharbeiten laufen

SCHRAMBERG (dpa-AFX) - Nach dem Brand in einem Waldgebiet bei Schramberg im baden-württembergischen Landkreis Rottweil ist erneut ein Glutnest aufgeflammt. Die Feuerwehr sei mit 10 bis 15 Einsatzkräften zum Brandort unterwegs, wie ein Sprecher der Feuerwehr Schramberg am frühen Morgen sagte. Es handele sich dabei um Nachlöscharbeiten, wie sie nach einem solchen Feuer die Regel seien. Auch die kommenden Tage werde man das Gebiet in Zusammenarbeit mit der Polizei weiter beobachten und bei Bedarf eingreifen.

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Am Abend zuvor waren bis zum Einbruch der Dunkelheit mehr als 120 Einsatzkräfte und 37 Fahrzeuge im Einsatz gewesen. Das Feuer war am späten Sonntagnachmittag ausgebrochen und hatte sich in der Nacht deutlich ausgebreitet. Insgesamt waren mehrere Hundert Feuerwehrleute vor Ort. Nach Angaben eines Polizeisprechers brannten zwischenzeitlich rund zehn bis zwölf Hektar Waldfläche - etwa so viel wie 14 Fußballfelder. Am Sonntagabend hatten zunächst rund zwei Hektar Wald in Flammen gestanden./bak/avg/DP/zb

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