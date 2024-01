Walgreens Boots Alliance Aktie News: Dow Jones Aktie Walgreens Boots Alliance steigt am Nachmittag

So entwickelt sich Walgreens Boots Alliance

Die Aktie von Walgreens Boots Alliance gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Walgreens Boots Alliance konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,6 Prozent auf 24,40 USD.

Um 16:08 Uhr stieg die Walgreens Boots Alliance-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 24,40 USD. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 24,41 USD aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 24,16 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 5.836.987 Walgreens Boots Alliance-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 37,96 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.02.2023). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Walgreens Boots Alliance-Aktie derzeit noch 55,59 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.12.2023 bei 19,68 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,31 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Walgreens Boots Alliance-Aktie bei 25,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.11.2023 abgelaufenen Quartal legte Walgreens Boots Alliance am 04.01.2024 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,66 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,80 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 36.707,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 32.449,00 USD in den Büchern standen.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.03.2024 veröffentlicht.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Walgreens Boots Alliance-Gewinn in Höhe von 3,32 USD je Aktie aus.

