Walgreens Boots Alliance Aktie News: S&P 500 Aktie Walgreens Boots Alliance präsentiert sich am Donnerstagabend stärker

21.08.25 20:24 Uhr
Die Aktie von Walgreens Boots Alliance zählt am Donnerstagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 12,24 USD.

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 12,24 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Walgreens Boots Alliance-Aktie bei 12,24 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 12,13 USD. Bisher wurden heute 566.796 Walgreens Boots Alliance-Aktien gehandelt.

Am 18.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 13,24 USD an. Derzeit notiert die Walgreens Boots Alliance-Aktie damit 7,59 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 22.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 8,09 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Walgreens Boots Alliance-Aktie 33,92 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,657 USD. Im Vorjahr hatte Walgreens Boots Alliance 1,23 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 26.06.2025 hat Walgreens Boots Alliance in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.05.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,20 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Walgreens Boots Alliance ein Ergebnis je Aktie von 0,40 USD vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Walgreens Boots Alliance im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,25 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 38,99 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 36,35 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Walgreens Boots Alliance wird am 09.10.2025 gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,78 USD je Aktie in den Walgreens Boots Alliance-Büchern.

Redaktion finanzen.net

