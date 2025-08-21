DAX24.363 +0,3%ESt505.488 +0,5%Top 10 Crypto16,50 +5,3%Dow45.711 +2,1%Nas21.454 +1,7%Bitcoin99.529 +2,8%Euro1,1721 +1,0%Öl67,66 ±-0,0%Gold3.372 +1,0%
Heute im Fokus
Powell-Rede im Fokus: DAX geht fester ins Wochenende -- NVIDIA stoppt Zulieferer für H2O-KI-Chip in China -- Zoom, DroneShield, BYD, Commerzbank, Novo Nordisk, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
DAX in KW 34: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern DAX in KW 34: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
Südzucker-Aktie fällt: Ausblick nach unten korrigiert Südzucker-Aktie fällt: Ausblick nach unten korrigiert
Profil
Walgreens Boots Alliance im Blick

Walgreens Boots Alliance Aktie News: S&P 500 Aktie Walgreens Boots Alliance am Nachmittag fester

22.08.25 16:09 Uhr
Walgreens Boots Alliance Aktie News: S&P 500 Aktie Walgreens Boots Alliance am Nachmittag fester

Die Aktie von Walgreens Boots Alliance gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Walgreens Boots Alliance-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 12,21 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Walgreens Boots Alliance Inc
10,48 EUR 0,02 EUR 0,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 12,21 USD. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 12,22 USD aus. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 12,20 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 121.879 Walgreens Boots Alliance-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 13,24 USD erreichte der Titel am 18.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 8,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 8,09 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.11.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,76 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Walgreens Boots Alliance-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,657 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Walgreens Boots Alliance 1,23 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Walgreens Boots Alliance am 26.06.2025 vor. Das EPS lag bei -0,20 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,40 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,25 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 36,35 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 38,99 Mrd. USD ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 09.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Walgreens Boots Alliance im Jahr 2025 1,78 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walgreens Boots Alliance-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: dcwcreations / Shutterstock.com

Nachrichten zu Walgreens Boots Alliance Inc

DatumMeistgelesen
Analysen zu Walgreens Boots Alliance Inc

DatumRatingAnalyst
04.01.2024Walgreens Boots Alliance NeutralUBS AG
03.04.2019Walgreens Boots Alliance HoldPivotal Research Group
19.12.2018Walgreens Boots Alliance Peer PerformWolfe Research
15.10.2018Walgreens Boots Alliance HoldPivotal Research Group
02.07.2018Walgreens Boots Alliance HoldPivotal Research Group
