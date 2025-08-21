Walgreens Boots Alliance Aktie News: S&P 500 Aktie Walgreens Boots Alliance am Nachmittag fester

Walgreens Boots Alliance im Blick

Die Aktie von Walgreens Boots Alliance gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Walgreens Boots Alliance-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 12,21 USD zu.

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 12,21 USD. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 12,22 USD aus. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 12,20 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 121.879 Walgreens Boots Alliance-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 13,24 USD erreichte der Titel am 18.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 8,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 8,09 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.11.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,76 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Walgreens Boots Alliance-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,657 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Walgreens Boots Alliance 1,23 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Walgreens Boots Alliance am 26.06.2025 vor. Das EPS lag bei -0,20 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,40 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,25 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 36,35 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 38,99 Mrd. USD ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 09.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Walgreens Boots Alliance im Jahr 2025 1,78 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

