Walgreens Boots Alliance Aktie News: S&P 500 Aktie Walgreens Boots Alliance am Abend verlustreich
Die Aktie von Walgreens Boots Alliance gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Walgreens Boots Alliance gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 12,12 USD abwärts.
Werte in diesem Artikel
Die Walgreens Boots Alliance-Aktie musste um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 12,12 USD. Der Kurs der Walgreens Boots Alliance-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 12,10 USD nach. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 12,20 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 628.676 Walgreens Boots Alliance-Aktien den Besitzer.
Am 18.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,24 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Walgreens Boots Alliance-Aktie 9,29 Prozent zulegen. Am 22.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 8,09 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,26 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,23 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,657 USD.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Walgreens Boots Alliance am 26.06.2025 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,20 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,40 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 38,99 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 36,35 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Walgreens Boots Alliance dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 09.10.2025 präsentieren.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Walgreens Boots Alliance ein EPS in Höhe von 1,78 USD in den Büchern stehen haben wird.
Die aktuellsten News zur Walgreens Boots Alliance-Aktie
Börse New York: S&P 500 schließt im Plus
Walgreens-Aktie gewinnt: Finanzinvestor plant Übernahme - Walgreens soll von der Börse verschwinden
Zuversicht in New York: S&P 500 am Freitagnachmittag mit grünem Vorzeichen
