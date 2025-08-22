Walgreens Boots Alliance Aktie News: S&P 500 Aktie Walgreens Boots Alliance am Nachmittag mit Kursplus

So bewegt sich Walgreens Boots Alliance

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Walgreens Boots Alliance. Das Papier von Walgreens Boots Alliance konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,2 Prozent auf 12,10 USD.

Das Papier von Walgreens Boots Alliance legte um 15:50 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,2 Prozent auf 12,10 USD. Bei 12,11 USD erreichte die Walgreens Boots Alliance-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 12,06 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Walgreens Boots Alliance-Aktien beläuft sich auf 141.214 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.01.2025 bei 13,24 USD. 9,42 Prozent Plus fehlen der Walgreens Boots Alliance-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 22.11.2024 auf bis zu 8,09 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Walgreens Boots Alliance-Aktie derzeit noch 33,18 Prozent Luft nach unten.

Für Walgreens Boots Alliance-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,23 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,657 USD ausgeschüttet werden.

Am 26.06.2025 lud Walgreens Boots Alliance zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2025 endete. Das EPS lag bei -0,20 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,40 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 38,99 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 36,35 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Walgreens Boots Alliance am 09.10.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,78 USD je Aktie belaufen.

