Blick auf Walgreens Boots Alliance-Kurs

Walgreens Boots Alliance Aktie News: S&P 500 Aktie Walgreens Boots Alliance büßt am Abend ein

25.08.25 20:24 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Walgreens Boots Alliance. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 11,99 USD.

Das Papier von Walgreens Boots Alliance gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:07 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 11,99 USD abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Walgreens Boots Alliance-Aktie bis auf 11,98 USD. Mit einem Wert von 12,06 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1.769.445 Walgreens Boots Alliance-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (13,24 USD) erklomm das Papier am 18.01.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,47 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Walgreens Boots Alliance-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 8,09 USD am 22.11.2024. Abschläge von 32,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Walgreens Boots Alliance-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,23 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,657 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 31.05.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Walgreens Boots Alliance am 26.06.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,20 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,40 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 38,99 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 36,35 Mrd. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Walgreens Boots Alliance am 09.10.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Walgreens Boots Alliance-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,78 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: dcwcreations / Shutterstock.com

