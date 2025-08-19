DAX24.153 -0,5%ESt505.384 -1,1%Top 10 Crypto15,97 +0,8%Dow45.335 +0,1%Nas21.500 +0,2%Bitcoin95.162 +0,3%Euro1,1648 +0,2%Öl67,25 -2,2%Gold3.386 +0,6%
DAX schließt etwas tiefer -- US-Börsen kaum bewegt -- Trump will Fed-Vorstandsmitglied entlassen -- BayWa, Gold, Wolfspeed, BASF, BYD, Valneva, Apple, Clara Technologies, VW, NVIDIA, Palantir im Fokus
Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis und Erdgaspreis
Harte Lektionen für Anleger: Warum Altcoins unter Druck geraten, während Bitcoin dominiert
Kursentwicklung im Fokus

Walgreens Boots Alliance Aktie News: S&P 500 Aktie Walgreens Boots Alliance am Abend schwächer

26.08.25 20:24 Uhr
Die Aktie von Walgreens Boots Alliance gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,2 Prozent auf 11,95 USD ab.

Um 20:08 Uhr rutschte die Walgreens Boots Alliance-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,2 Prozent auf 11,95 USD ab. Das Tagestief markierte die Walgreens Boots Alliance-Aktie bei 11,88 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 11,94 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Walgreens Boots Alliance-Aktien beläuft sich auf 5.273.465 Stück.

Am 18.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 13,24 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,79 Prozent über dem aktuellen Kurs der Walgreens Boots Alliance-Aktie. Am 22.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,09 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Walgreens Boots Alliance-Aktie derzeit noch 32,34 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,23 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,657 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Walgreens Boots Alliance am 26.06.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,20 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,40 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 38,99 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36,35 Mrd. USD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 09.10.2025 dürfte Walgreens Boots Alliance Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,78 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: dcwcreations / Shutterstock.com

