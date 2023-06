Walgreens Boots Alliance Aktie News: Dow Jones Aktie Walgreens Boots Alliance am Mittwochmittag mit Verlusten

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Walgreens Boots Alliance. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 28,47 USD ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Walgreens Boots Alliance nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie um 11:44 Uhr 0,6 Prozent auf 28,47 USD. Bisher wurden heute 10.868 Walgreens Boots Alliance-Aktien gehandelt.

Am 29.06.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 42,73 USD an. Gewinne von 50,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 27.06.2023 auf bis zu 28,15 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Walgreens Boots Alliance-Aktie derzeit noch 1,14 Prozent Luft nach unten.

Am 27.06.2023 hat Walgreens Boots Alliance in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.05.2023 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,00 USD, nach 1,59 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 35.415,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 33.756,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Walgreens Boots Alliance-Bilanz für Q4 2023 wird am 12.10.2023 erwartet.

Experten taxieren den Walgreens Boots Alliance-Gewinn für das Jahr 2023 auf 4,34 USD je Aktie.

