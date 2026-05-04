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Heute im FokusDow schließt schwächer -- DAX letztlich unter 24.000-Punkte-Marke -- Autozölle belasten VW & Co. -- GameStop, eBay, Berkshire Hathaway, Bitcoin, Rüstungsaktien, NEL, Xanadu, Apple im Fokus
Rheinmetall-Quartalsumsatz unter Erwartung. Lufthansa investiert Millionen in neues Bordkonzept. SAP-Aktie mit Bodenbildung vor Sapphire-Konferenz. AIXTRON-Aktie erreicht neues Jahreshoch. Fitch hebt Ausblick für Deutsche Bank-Aktie an. Samsung und SK hynix im KI-Boom. thyssenkrupp will Stahlsparte behalten. UniCredit-Aktie: Aktionäre stimmen Kapitalerhöhung für Commerzbank-Übernahme zu.
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