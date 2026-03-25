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Heute im FokusHoffen auf 15-Punkte-Plan für Ende des Iran-Krieges: DAX letztlich stark -- US-Börsen höher -- Tesla, BioNTech, Commerzbank, Rüstungsaktien, Merck & Co., Novo Nordisk, GameStop, BASF, VW im Fokus
Milliardenauftrag aus China stützt Airbus. DroneShield-Aktie hebt nach Analystenschock wieder ab. Investor fordert Umbau bei DocMorris. EnBW investiert Rekordsumme in grüne Energie und Netzausbau. Geplantes Milliarden-Investment von Disney in Sora-Entwickler hinfällig. JENOPTIK hebt Dividende an. LANXESS-Aktie im Aufwind: JPMorgan sieht historisches Comeback-Potenzial. Daimler Truck mit neuer Personalchefin.
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