Die grossen Vermögensverwalter statten ihre Krypto-ETFs zunehmend mit Staking-Funktionen aus, die regelmässige Erträge abwerfen. BlackRock und Grayscale treiben die Entwicklung voran. Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch

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Heute im Fokus Hoffen auf 15-Punkte-Plan für Ende des Iran-Krieges: DAX letztlich stark -- US-Börsen höher -- Tesla, BioNTech, Commerzbank, Rüstungsaktien, Merck & Co., Novo Nordisk, GameStop, BASF, VW im Fokus Milliardenauftrag aus China stützt Airbus. DroneShield-Aktie hebt nach Analystenschock wieder ab. Investor fordert Umbau bei DocMorris. EnBW investiert Rekordsumme in grüne Energie und Netzausbau. Geplantes Milliarden-Investment von Disney in Sora-Entwickler hinfällig. JENOPTIK hebt Dividende an. LANXESS-Aktie im Aufwind: JPMorgan sieht historisches Comeback-Potenzial. Daimler Truck mit neuer Personalchefin.

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