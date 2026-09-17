Broadcom-Aktie nach Kursrutsch: Ist der Rücksetzer eine Kaufgelegenheit?

Wall Street sieht Potenzial

17.09.26 15:33 Uhr

Nach einem deutlichen Kursrückgang seit Anfang August klafft zwischen Broadcom-Kurs und Analystenkonsens eine Lücke, ausgelöst durch Zweifel an einem wichtigen KI-Kunden.

• Trotz kurzfristiger Unsicherheiten betont Broadcoms CEO Hock Tan die positiven Geschäftszahlen und Wachstumsprognosen für die kommenden Jahre, wobei die Debatte um das Tempo der KI-Entwicklung die Bewertung und die zukünftigen Chancen beeinflusst.

• Der Rückgang wurde durch Berichte über Zurückhaltung eines wichtigen KI-Kunden, Anthropic, ausgelöst, das auf eine Verlangsamung seines Ausbaus drängt, obwohl das Management die Nachfrage nach KI-Infrastruktur weiterhin als sehr stark einschätzt.

• Die Broadcom-Aktie ist seit Jahresbeginn 2026 leicht gefallen, dennoch sehen Analysten ein Kursziel von etwa 519 US-Dollar, was ein Potenzial von rund 53 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs darstellt.

Analysten sehen nach Ausverkauf ein Kurspotenzial von 53 Prozent

Bericht über zögernden KI-Kunden schickte Broadcom-Aktie auf Talfahrt

Broadcom-Chef Hock Tan widerspricht Sorgen um Wachstumsprognosen

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Die Broadcom-Aktie ist an der NASDAQ seit Jahresbeginn 2026 leicht ins Minus gerutscht, nachdem sie seit Anfang August deutlich nachgegeben hatte. Der Wall Street-Konsens sieht dennoch ein Kursziel deutlich über dem aktuellen Niveau, was einer Lücke von rund 53 Prozent entspricht. Auslöser des Rückgangs war ein Bericht über Zurückhaltung eines wichtigen KI-Kunden, den das Unternehmen öffentlich zurückwies.

Broadcom-Kursziel-Lücke von 53 Prozent

Broadcom, Anbieter kundenspezifischer KI-Chips und Infrastruktursoftware rund um VMware, notierte an der NASDAQ zuletzt bei 339,51 US-Dollar, ein Rückgang von 1,9 Prozent seit Jahresbeginn. Am Donnerstag zeigen sich die Anteilsscheine jedoch zeitweise erholt und gewinnen 2,26 Prozent auf 347,18 US-Dollar. Der Analystenkonsens weist ein Zwölfmonatsziel von 519,21 US-Dollar aus (eine Lücke von rund 53 Prozent), bei 30 erfassten Häusern, davon 27 mit Kaufempfehlung, drei mit Halten und keinem Verkaufsvotum. Die Kurszielspanne reicht von 350 bis 630 US-Dollar. Piper Sandler nahm die Bewertung am vergangenen Donnerstag 2026 mit Buy und einem Kursziel von 460 US-Dollar neu auf, während Citigroup das Ziel am 4. September von 500 auf 515 US-Dollar anhob.

Anthropic-Debatte belastet die Broadcom-Aktie

Auslöser des Kursrückgangs war ein Bericht, wonach Anthropic, einer der wichtigsten Abnehmer von Broadcoms kundenspezifischen KI-Beschleunigern, auf eine Verlangsamung seines Ausbautempos dränge. Befeuert wurde die Debatte durch einen Essay von Anthropic-Chef Dario Amodei mit dem Titel "We Must Pace the Frontier", den er am 12. September veröffentlichte und in dem er zu einem bewussten Tempo bei der KI-Entwicklung aufrief. OpenAI-Chef Sam Altman unterstützte den Aufruf öffentlich, auch Elon Musk äußerte sich zustimmend.

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Broadcom-Chef Hock Tan trat am 14. September in der Sendung Mad Money auf und widersprach der Lesart, wonach die Debatte seine Prognosen für die Geschäftsjahre 2027 und 2028 verändere. Die Nachfrage nach Compute-Infrastruktur für KI-Training und Inferenz bleibe seinen Worten zufolge "sehr stark" und "sehr dauerhaft". Laut Earnings-Call-Transkript soll Anthropic 2027 und 2028 sogar zu Broadcoms größtem Custom-Chip-Kunden aufsteigen.

Starke Zahlen und hohe Wachstumsziele

Grundlage der Debatte sind Zahlen, die Broadcom für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2026 vorlegte: Der Umsatz stieg um 86 Prozent auf 29,6 Milliarden US-Dollar, das Non-GAAP-Betriebsergebnis kletterte um 92 Prozent, wie CFO Amie Thuener auf dem Earnings Call betont habe. Der freie Cashflow lag bei 13,7 Milliarden US-Dollar, das Board beschloss eine Quartalsdividende von 0,65 US-Dollar je Aktie, zahlbar am 30. September an zum 21. September registrierte Aktionäre. Für das vierte Quartal stellte das Unternehmen einen Umsatz von rund 34,8 Milliarden US-Dollar sowie eine Non-GAAP-Marge von rund 66 Prozent in Aussicht.

CEO Hock Tan bezifferte den KI-Halbleiterumsatz im dritten Quartal auf 16,7 Milliarden US-Dollar und stellte für das laufende Quartal 21,7 Milliarden US-Dollar in Aussicht. Für das Gesamtjahr nannte das Management einen KI-Umsatz von rund 58 Milliarden US-Dollar und eine Sichtlinie von etwa 115 Milliarden US-Dollar für 2027 sowie 230 Milliarden US-Dollar für 2028. Die Nachfrage übersteige den Ausblick sogar, so Tan: "unsere Nachfrage übersteigt tatsächlich diesen Ausblick, und wir werden daran arbeiten, das Angebot zu verbessern."

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Ein offizieller Termin für die Zahlen zum vierten Quartal des Geschäftsjahres 2026 steht auf der Investor-Relations-Seite von Broadcom bislang nicht fest, ein Bericht im Dezember 2026 gilt als möglicher, aber unbestätigter Termin. Bis dahin dürfte im Fokus stehen, ob sich die Wachstumsdynamik bei den KI-Beschleunigern angesichts der Debatte um das Tempo der KI-Entwicklung fortsetzt und wie sich das Verhältnis zu Anthropic als künftig größtem Custom-Chip-Kunden entwickelt.

Was das für Anleger bedeutet

Für Anleger prallen bei Broadcom zwei Erzählungen aufeinander. Auf der einen Seite steht ein Kurs, der seit Anfang September deutlich nachgegeben hat und seit Jahresbeginn leicht im Minus liegt. Auf der anderen Seite sieht der Wall Street-Konsens ein Zwölfmonatsziel rund 53 Prozent über dem aktuellen Niveau. Diese Lücke ist kein Selbstläufer, sondern spiegelt vor allem die Sorge, ob die KI-Nachfrage im bisherigen Tempo weiterläuft.

Für die optimistische Lesart sprechen die Zahlen und die Aussagen des Managements. Zur Vorsicht mahnt, dass der Markt den Kurs nicht ohne Grund abgestraft hat. Der Anstoß von Anthropic, das Tempo der KI-Entwicklung bewusster zu takten, trifft einen Konzern, dessen Bewertung stark an genau dieser Dynamik hängt. Die weite Kurszielspanne von 350 bis 630 US-Dollar zeigt, wie unterschiedlich die Häuser das Risiko gewichten. Zudem ist Broadcom mit einem einzelnen Großkunden wie Anthropic eng verzahnt, was Chance und Klumpenrisiko zugleich bedeutet.

Ob der Rücksetzer eine Einstiegsgelegenheit ist, hängt damit weniger am Analystenziel als an der Frage, wem man beim Tempo der KI-Nachfrage mehr glaubt: dem mahnenden Ton aus der Branche oder Tans ungebrochener Zuversicht. Einen festen Termin für die Zahlen zum vierten Geschäftsquartal nennt Broadcom bislang nicht, ein Bericht im Dezember 2026 gilt als möglich, aber unbestätigt. Bis dahin bleibt entscheidend, ob sich die Wachstumsdynamik bei den KI-Beschleunigern fortsetzt und wie sich das Verhältnis zu Anthropic als künftig größtem Custom-Chip-Kunden entwickelt.

Julia Walter, Bettina Schneider, Redaktion finanzen.net

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