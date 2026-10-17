Wallenstam Registered B stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
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Wallenstam Registered B hat am 15.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,52 SEK beziffert, während im Vorjahresquartal 1,06 SEK je Aktie in den Büchern standen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Wallenstam Registered B im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,76 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 800,0 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren 794,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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