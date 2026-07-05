Wallenstam Registered B zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

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In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 833,0 Millionen SEK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Wallenstam Registered B einen Umsatz von 822,0 Millionen SEK eingefahren.

Es stand ein EPS von 0,33 SEK je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Wallenstam Registered B noch ein Gewinn pro Aktie von -0,020 SEK in den Büchern gestanden.

Wallenstam Registered B präsentierte am 06.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

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Long Short Hebel wählen: 5x 10x

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