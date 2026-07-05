Wallenstam Registered B zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
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Wallenstam Registered B präsentierte am 06.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Es stand ein EPS von 0,33 SEK je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Wallenstam Registered B noch ein Gewinn pro Aktie von -0,020 SEK in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 833,0 Millionen SEK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Wallenstam Registered B einen Umsatz von 822,0 Millionen SEK eingefahren.
Redaktion finanzen.net
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