Notierung im Fokus

Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart wird am Nachmittag ausgebremst

01.10.25 16:09 Uhr
Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart wird am Nachmittag ausgebremst

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Walmart. Der Walmart-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,0 Prozent auf 100,97 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Walmart
87,63 EUR -0,27 EUR -0,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Walmart-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr um 2,0 Prozent auf 100,97 USD ab. Die Walmart-Aktie gab in der Spitze bis auf 100,80 USD nach. Mit einem Wert von 102,56 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 532.958 Walmart-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 18.09.2025 markierte das Papier bei 106,10 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Walmart-Aktie derzeit noch 5,08 Prozent Luft nach oben. Am 08.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 78,98 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,78 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Walmart-Aktie.

Nachdem Walmart seine Aktionäre 2025 mit 0,830 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,931 USD je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der Walmart-Aktie wird bei 114,33 USD angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Walmart am 21.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,88 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,56 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Walmart mit einem Umsatz von insgesamt 177,40 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 169,34 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 4,76 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Walmart am 20.11.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Walmart rechnen Experten am 24.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Walmart-Aktie in Höhe von 2,61 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Analysen zu Walmart

DatumRatingAnalyst
08.09.2025Walmart OutperformBernstein Research
05.09.2025Walmart BuyUBS AG
22.08.2025Walmart BuyJefferies & Company Inc.
22.08.2025Walmart KaufenDZ BANK
22.08.2025Walmart BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
08.09.2025Walmart OutperformBernstein Research
05.09.2025Walmart BuyUBS AG
22.08.2025Walmart BuyJefferies & Company Inc.
22.08.2025Walmart KaufenDZ BANK
22.08.2025Walmart BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
20.11.2024Walmart HaltenDZ BANK
17.05.2024Walmart NeutralJP Morgan Chase & Co.
16.05.2024Walmart NeutralJP Morgan Chase & Co.
21.02.2024Walmart NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.02.2024Walmart NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08.05.2019Walmart UnderperformWolfe Research
08.11.2018Walmart SellMorningstar
17.11.2017Walmart UnderperformRBC Capital Markets
10.11.2017Walmart UnderperformRBC Capital Markets
11.10.2017Walmart UnderperformRBC Capital Markets

