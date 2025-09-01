Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart tendiert am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Walmart gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Walmart nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 96,62 USD.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 0,4 Prozent auf 96,62 USD. Die Walmart-Aktie gab in der Spitze bis auf 96,54 USD nach. Bei 97,23 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der Walmart-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 573.083 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 105,23 USD. Dieser Kurs wurde am 14.02.2025 erreicht. Derzeit notiert die Walmart-Aktie damit 8,18 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 76,23 USD fiel das Papier am 31.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 21,10 Prozent könnte die Walmart-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Walmart-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,830 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,932 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 113,80 USD für die Walmart-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Walmart am 21.08.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,88 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,56 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,76 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 177,40 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 169,34 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Walmart wird am 20.11.2025 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 24.11.2026.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Walmart-Gewinn in Höhe von 2,61 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

