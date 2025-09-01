Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart zieht am Abend an

Kursentwicklung

Die Aktie von Walmart gehört am Dienstagabend zu den Performance-Besten des Tages. Die Walmart-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 97,62 USD.

Die Walmart-Aktie konnte um 20:07 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 97,62 USD. In der Spitze gewann die Walmart-Aktie bis auf 97,76 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 97,23 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.126.607 Walmart-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (105,23 USD) erklomm das Papier am 14.02.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,80 Prozent über dem aktuellen Kurs der Walmart-Aktie. Bei 76,23 USD fiel das Papier am 31.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Walmart-Aktie liegt somit 28,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 0,830 USD an Walmart-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,932 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 113,80 USD je Walmart-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Walmart am 21.08.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,88 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,56 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Walmart im vergangenen Quartal 177,40 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Walmart 169,34 Mrd. USD umsetzen können.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Walmart wird am 20.11.2025 gerechnet. Am 24.11.2026 wird Walmart schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Walmart ein EPS in Höhe von 2,61 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walmart-Aktie

Tesla-Aktie als Risiko für den Gesamtmarkt? Fondsmanager schlägt Alarm

Analysten sehen bei Walmart-Aktie Potenzial

Dow Jones 30 Industrial-Wert Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Walmart-Investment von vor 3 Jahren eingefahren