Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Walmart. Die Walmart-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 97,97 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die Walmart-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 97,97 USD. Die Walmart-Aktie legte bis auf 98,43 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 97,85 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 467.431 Walmart-Aktien.

Am 14.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 105,23 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Walmart-Aktie mit einem Kursplus von 7,41 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.09.2024 Kursverluste bis auf 76,31 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Walmart-Aktie 22,11 Prozent sinken.

Nach 0,830 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,932 USD je Walmart-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 113,80 USD an.

Am 21.08.2025 lud Walmart zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,88 USD. Im Vorjahresviertel hatte Walmart 0,56 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 177,40 Mrd. USD gegenüber 169,34 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Walmart am 20.11.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Walmart-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 24.11.2026.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Walmart-Gewinn in Höhe von 2,61 USD je Aktie aus.

