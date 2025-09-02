Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart tendiert am Mittwochabend fester

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von Walmart. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 98,88 USD zu.

Das Papier von Walmart konnte um 20:07 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 1,1 Prozent auf 98,88 USD. Der Kurs der Walmart-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 98,88 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 97,85 USD. Von der Walmart-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.292.470 Stück gehandelt.

Am 14.02.2025 markierte das Papier bei 105,23 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,42 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.09.2024 bei 76,31 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,83 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Walmart-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,830 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,932 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 113,80 USD für die Walmart-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal legte Walmart am 21.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,88 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,56 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Walmart im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,76 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 177,40 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 169,34 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.11.2025 erfolgen. Experten kalkulieren am 24.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Walmart.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,61 USD je Walmart-Aktie.

