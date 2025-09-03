Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart steigt am Donnerstagnachmittag

Kurs der Walmart

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Walmart. Im New York-Handel gewannen die Walmart-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.

Die Walmart-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 100,22 USD. Bei 100,32 USD erreichte die Walmart-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 100,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Walmart-Aktie belief sich zuletzt auf 410.445 Aktien.

Bei 105,23 USD markierte der Titel am 14.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Walmart-Aktie ist somit 5,00 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 76,31 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,86 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Walmart-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,830 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,931 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Walmart-Aktie wird bei 113,80 USD angegeben.

Am 21.08.2025 legte Walmart die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,88 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,56 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 177,40 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Walmart 169,34 Mrd. USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Walmart am 20.11.2025 vorlegen. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Walmart möglicherweise am 24.11.2026 präsentieren.

In der Walmart-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,61 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

