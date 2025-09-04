DAX23.597 -0,7%ESt505.318 -0,5%Top 10 Crypto15,54 +1,0%Dow45.456 -0,4%Nas21.689 -0,1%Bitcoin94.912 -0,1%Euro1,1722 +0,6%Öl65,68 -1,8%Gold3.594 +1,3%
Heute im Fokus
Gewinnmitnahmen an den US-Börsen -- DAX geht tiefer ins Wochenende -- EU verhängt Milliardenstrafe gegen Google -- Broadcom mit starker Bilanz -- Siemens Energy, Rüstungsaktien, Amazon, BYD im Fokus
Top News
Aktie gefragt: Tesla stellt Musk Aktienpaket für eine Billion Dollar in Aussicht Aktie gefragt: Tesla stellt Musk Aktienpaket für eine Billion Dollar in Aussicht
Hunderte Festnahmen bei Hyundai in USA Hunderte Festnahmen bei Hyundai in USA
Kursentwicklung im Fokus

Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart am Freitagabend mit negativen Vorzeichen

05.09.25 20:24 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Walmart. Zuletzt ging es für die Walmart-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 99,93 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Walmart
85,97 EUR -0,88 EUR -1,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Walmart-Aktie notierte um 20:07 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 99,93 USD. Das bisherige Tagestief markierte Walmart-Aktie bei 99,56 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 100,94 USD. Zuletzt wurden via New York 845.044 Walmart-Aktien umgesetzt.

Am 14.02.2025 markierte das Papier bei 105,23 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Walmart-Aktie ist somit 5,31 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 76,31 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 23,63 Prozent könnte die Walmart-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,931 USD. Im Vorjahr erhielten Walmart-Aktionäre 0,830 USD je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der Walmart-Aktie wird bei 113,80 USD angegeben.

Am 21.08.2025 legte Walmart die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,88 USD, nach 0,56 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz wurden 177,40 Mrd. USD gegenüber 169,34 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Walmart am 20.11.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 24.11.2026 dürfte Walmart die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Walmart im Jahr 2026 2,61 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Analysen zu Walmart

DatumRatingAnalyst
10:36Walmart BuyUBS AG
22.08.2025Walmart BuyJefferies & Company Inc.
22.08.2025Walmart KaufenDZ BANK
22.08.2025Walmart BuyUBS AG
22.08.2025Walmart OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
20.11.2024Walmart HaltenDZ BANK
17.05.2024Walmart NeutralJP Morgan Chase & Co.
16.05.2024Walmart NeutralJP Morgan Chase & Co.
21.02.2024Walmart NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.02.2024Walmart NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08.05.2019Walmart UnderperformWolfe Research
08.11.2018Walmart SellMorningstar
17.11.2017Walmart UnderperformRBC Capital Markets
10.11.2017Walmart UnderperformRBC Capital Markets
11.10.2017Walmart UnderperformRBC Capital Markets

