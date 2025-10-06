DAX24.415 +0,2%Est505.632 -0,4%MSCI World4.350 +0,3%Top 10 Crypto17,26 +1,5%Nas22.894 +0,5%Bitcoin106.423 +0,9%Euro1,1714 -0,1%Öl65,14 +1,2%Gold3.952 +1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Plug Power A1JA81 Rheinmetall 703000 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Palantir A2QA4J BASF BASF11 NEL ASA A0B733 D-Wave Quantum A3DSV9 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
'Shutdown' bleibt bestehen: DAX fester -- US-Börsen uneins -- AMD und OpenAI mit Milliardendeal -- Tesla, Alibaba, BYD, D-Wave, DroneShield, Plug Power, Airbus, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Intel-Aktie: Welche Folgen hat der Nvidia-Deal? Intel-Aktie: Welche Folgen hat der Nvidia-Deal?
Analysten-Upgrade löst Kursfeuerwerk bei Plug Power-Aktie aus - auch Aktie von Ballard Power und NEL-Aktie gefragt Analysten-Upgrade löst Kursfeuerwerk bei Plug Power-Aktie aus - auch Aktie von Ballard Power und NEL-Aktie gefragt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Sie schätzen die Produkte, Services und stete Erreichbarkeit von BNP Paribas? Dann freuen wir uns, über Ihre Stimme zur Wahl des Zertifikatehauses.
Kursverlauf

Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart gewinnt am Montagnachmittag an Boden

06.10.25 16:10 Uhr
Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart gewinnt am Montagnachmittag an Boden

Die Aktie von Walmart gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Walmart-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 102,24 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Walmart
87,91 EUR 0,71 EUR 0,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Walmart-Aktie konnte um 15:53 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 102,24 USD. Die Walmart-Aktie zog in der Spitze bis auf 102,24 USD an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 101,88 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 326.201 Walmart-Aktien umgesetzt.

Am 18.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 106,10 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,78 Prozent hinzugewinnen. Am 08.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 78,98 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,75 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,931 USD. Im Vorjahr hatte Walmart 0,830 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 114,33 USD je Walmart-Aktie aus.

Am 21.08.2025 legte Walmart die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,88 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,56 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 177,40 Mrd. USD gegenüber 169,34 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Walmart dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 20.11.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 24.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,61 USD je Walmart-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walmart-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Walmart von vor 5 Jahren eingebracht

Walmart-Aktie: Was Analysten von Walmart erwarten

Dow Jones 30 Industrial-Wert Walmart-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Walmart von vor 3 Jahren verdient

In eigener Sache

Übrigens: Walmart und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Walmart

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Walmart

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Nachrichten zu Walmart

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Walmart

DatumRatingAnalyst
08.09.2025Walmart OutperformBernstein Research
05.09.2025Walmart BuyUBS AG
22.08.2025Walmart BuyJefferies & Company Inc.
22.08.2025Walmart KaufenDZ BANK
22.08.2025Walmart BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
08.09.2025Walmart OutperformBernstein Research
05.09.2025Walmart BuyUBS AG
22.08.2025Walmart BuyJefferies & Company Inc.
22.08.2025Walmart KaufenDZ BANK
22.08.2025Walmart BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
20.11.2024Walmart HaltenDZ BANK
17.05.2024Walmart NeutralJP Morgan Chase & Co.
16.05.2024Walmart NeutralJP Morgan Chase & Co.
21.02.2024Walmart NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.02.2024Walmart NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08.05.2019Walmart UnderperformWolfe Research
08.11.2018Walmart SellMorningstar
17.11.2017Walmart UnderperformRBC Capital Markets
10.11.2017Walmart UnderperformRBC Capital Markets
11.10.2017Walmart UnderperformRBC Capital Markets

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Walmart nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen