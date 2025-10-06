Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart gewinnt am Montagnachmittag an Boden

Kursverlauf

Die Aktie von Walmart gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Walmart-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 102,24 USD.

Die Walmart-Aktie konnte um 15:53 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 102,24 USD. Die Walmart-Aktie zog in der Spitze bis auf 102,24 USD an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 101,88 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 326.201 Walmart-Aktien umgesetzt.

Am 18.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 106,10 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,78 Prozent hinzugewinnen. Am 08.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 78,98 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,75 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,931 USD. Im Vorjahr hatte Walmart 0,830 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 114,33 USD je Walmart-Aktie aus.

Am 21.08.2025 legte Walmart die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,88 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,56 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 177,40 Mrd. USD gegenüber 169,34 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Walmart dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 20.11.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 24.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,61 USD je Walmart-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walmart-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Walmart von vor 5 Jahren eingebracht

Walmart-Aktie: Was Analysten von Walmart erwarten

Dow Jones 30 Industrial-Wert Walmart-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Walmart von vor 3 Jahren verdient