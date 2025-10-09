Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart tendiert am Donnerstagnachmittag tiefer

Walmart im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Walmart. Die Walmart-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 102,61 USD.

Die Walmart-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,3 Prozent auf 102,61 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Walmart-Aktie bis auf 102,61 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 103,31 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 397.968 Walmart-Aktien.

Am 18.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 106,10 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,40 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Walmart-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.10.2024 bei 79,37 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 22,65 Prozent könnte die Walmart-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,830 USD an Walmart-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,931 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 114,33 USD für die Walmart-Aktie.

Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Walmart am 21.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,88 USD gegenüber 0,56 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 177,40 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 169,34 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Walmart wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 20.11.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 24.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Walmart.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Walmart ein EPS in Höhe von 2,61 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walmart-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Papier Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Walmart-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Titel Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Walmart von vor 5 Jahren eingebracht

Walmart-Aktie: Was Analysten von Walmart erwarten