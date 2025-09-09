Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart am Mittwochnachmittag mit Verlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Walmart. Die Walmart-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 101,55 USD abwärts.
Werte in diesem Artikel
Die Walmart-Aktie musste um 15:53 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 101,55 USD. Das bisherige Tagestief markierte Walmart-Aktie bei 101,38 USD. Bei 101,99 USD eröffnete der Anteilsschein. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 417.341 Walmart-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 105,23 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.02.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,62 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 11.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 77,36 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 23,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nachdem Walmart seine Aktionäre 2025 mit 0,830 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,931 USD je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 114,33 USD für die Walmart-Aktie aus.
Am 21.08.2025 hat Walmart in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,88 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Walmart 0,56 USD je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Walmart im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,76 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 177,40 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 169,34 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Walmart am 20.11.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Walmart rechnen Experten am 24.11.2026.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Walmart-Aktie in Höhe von 2,61 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.net
Analysen zu Walmart
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.09.2025
|Walmart Outperform
|Bernstein Research
|05.09.2025
|Walmart Buy
|UBS AG
|22.08.2025
|Walmart Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.08.2025
|Walmart Kaufen
|DZ BANK
|22.08.2025
|Walmart Buy
|UBS AG
